Chukwueze operato: non giocherà per tre mesi

Samuel Chukwueze ha subito ieri un intervento chirurgico a Londra per trattare la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. La chirurgia, condotta dal professor Ernest Schilders con la partecipazionedel dottor Stefano Mazzoni, si è svolta senza complicazioni.

Per l'esterno nigeriano si prevede ora un lungo periodo di riabilitazione: Chukwueze restarà infatti inattivo per circa tre mesi. Questa assenza si farà sentire per Amorim, che perderà così uno dei suoi principali attaccanti per gran parte della stagione invernale.

Cisse pronto per il salto in Nazionale, ma prima c'è il Milan e l'Europa League

Alphadjo Cisse è pronto a fare il passo verso la Nazionale maggiore. Dopo aver avuto un ruolo decisivo durante l'ultima pausa con Armenia e Polonia, il giovane del 2006 del Milan dovrebbe ricevere a breve la sua prima chiamata dal CT Roberto Mancini.

Nel frattempo, il giovane numero 70 rossonero è concentrato sull'Europa League, competizione nella quale ha realizzato 3 reti, tutte contro il Salisburgo. Amorim lo ha schierato titolare in tutte e tre le partite europee giocate fino ad ora dalla squadra, e ripeterà la scelta anche oggi contro il Ferencvaros. Un'altra rete sarebbe un modo ideale per festeggiare la (quasi certa) convocazione in nazionale.