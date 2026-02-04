Capello sul Milan: “Può puntare con convinzione allo scudetto”

Fabio Capello analizza la vittoria del Milan a Bologna: personalità, gioco dominante e la possibilità di poter puntare allo scudetto.

In seguito alla vittoria tonda ottenuta dal Milan sul campo del Bologna, riportiamo l’analisi fatta dallo storico ex mister rossonero Fabio Capello, che sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha condiviso la propria opinione. Ecco un estratto.

L’analisi di mister Capello

“Altro che ‘corto muso’. Questa volta, a Bologna, il Milan si è concesso una serata vincente da ‘lungo muso’. Il 3-0 del Dall’Ara ha mostrato una squadra che ha giocato con grande personalità, senza problemi in difesa e immune da qualsiasi occasione da parte del Bologna. I rossoneri hanno sfoggiato un’evidente tranquillità che talvolta è pure sembrata sufficienza per un risultato che poteva essere anche più largo, visto il dominio sul piano del gioco. Ieri sera mi ha impressionato la facilità con cui i rossoneri sono riusciti ad andare in porta, certo a fronte di una difesa avversaria troppo disordinata e facile da battere. E mi sembra di vedere anche una certa convinzione nelle giocate, che va sottolineata”.

Sulle possibili ambizioni della squadra:

“Allegri fa bene a dire che l’obiettivo è la Champions, ma questa squadra può puntare con convinzione allo scudetto. Ma se vogliamo cercare il pelo nell’uovo, per tre volte i ragazzi di Allegri si sono trovati davanti al portiere e hanno sprecato”.