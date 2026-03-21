LIVE| Milan-Torino: 1-1| Simeone firma il pareggio granata

Il Milan è pronto ad affrontare il Torino nel match valido per la 30a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!

45+1′- Finisce qui il primo tempo dopo un minuto di recupero

44′- Pareggio del Torino con Simeone! Azione iniziata da Pedersen che scarica su Vlasic, tiro pericoloso dal limite che viene toccato da Maignan e poi finisce sul palo, sulla ribattuta Simeone anticipa tutti e deposita in rete

38′- Subito la reazione del Torino con Zapata, che va via a Tomori e poi conclude da leggermente decentrato dentro l’area, il tiro non è un granché, Maignan respinge

37′- GOL DI PAVLOVIC! Conclusione dalla distanza del centrale rossonero che vede Paleari non proprio sulla linea di porta e trova traversa-gol

36′- Primo squillo del Milan con Rabiot! Dopo uno scambio centrale fa partire una conclusione forte. respinge Paleari

29′- Non è la prima volta che il Torino riesce a saltare la prima pressione rossonera e attaccare l’area del Milan. Stavolta è Gineitis che arrivato al limite dell’area prova la conclusione. Il tiro è però debole e Maignan blocca a terra

25′- Gli errori tecnici in fase d’impostazione e il poco movimento, impediscono ai rossoneri di rendersi pericolosi in questa prima fase di gara

18′- Rossoneri che ora provano a ragionare con calma nella propria metà campo

14′- Maignan costretto alla prima parata del match: sugli sviluppi di un corner mette in calcio d’angolo un colpo di testa di Ismajili

12′- Pericoloso il Torino con un pallone insidioso messo dentro l’area da Pedersen, Maignan prova ad uscire ma non trova il pallone, Vlasic però colpisce male

8′- Primo giallo del match, è per Tomori: punito un fallo su Gineitis

5′- Avvio incerto del Milan con qualche errore tecnico, rossoneri che ora provano a mettere ordine prendendo il possesso palla e muovendo la sfera con una buona velocità

1′- L’arbitro da il via al match

CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Torino nel match valido per la 30esima giornata di Serie A. Segui con noi il live testuale