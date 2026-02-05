Milan, Borghi: “Modric? Giocatore sensazionale…” Le parole

Il centrocampista del Milan è motivo di grande dibattito da quando è arrivato. Le sue qualità incantano chiunque

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Luka Modric dopo l’ennesima eccellente performance del giocatore croato. Queste sono state le sue affermazioni:

“Tutta questa mentalità, questa stabilità, questa abilità nel far funzionare il gioco dipende molto da quel calciatore eccezionale che il Milan ha in mezzo al campo, il quale ha conquistato il pallone d’oro nel 2018. Modric non solo offre sempre un’opzione di gioco quando prendi il pallone e l’avversario ha bisogno di un attimo per riprendersi, rallenta il ritmo, e così, con uno come lui, la palla scorre”.

“Inoltre, ha un’ottima posizione, una grande percezione del campo e la capacità di recuperare il pallone senza essere un interditore o un giocatore di grande stazza; parte sempre dal posto giusto al momento giusto, grazie alla sua incredibile abilità di anticipare le situazioni. Così, Modric emerge come uno dei migliori recuperatori di palla del campionato, rappresentando una base fondamentale su cui si fonda l’intera strategia di Allegri. “