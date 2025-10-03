Callegari: “Modric? Si è calato subito nella realtà del Milan”

Massimo Callegari è intervenuto sui propri canali ufficiali social in cui ha parlato del centrocampista rossonero Modric

“”Mi piace” La mentalità di Modric: tecnica, passo, capacità di smarcamento, visione di gioco. Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan e della Serie A. A differenza di De Bruyne, che ha 6 anni in meno e un contratto più sostanzioso ma va più lento: i 3 gol segnati solo da fermo sono il manifesto delle sue difficoltà di ambientamento. Con lui, McTominay deve cambiare posizione ed è meno coinvolto nel gioco, Neres perde spazio. Può diventare un problema tattico per il Napoli”.