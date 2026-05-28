Dopo nemmeno tre giorni dall’esonero con il Milan, Massimiliano Allegri siederà ancora in panchina per la prossima stagione e lo farà con la maglia del Napoli.

I media riportano un accordo con De Laurentis. Per parlare di cifre è ancora presto sebbene lo stipendio dell‘allenatore livornese dovrebbe essere pari a quello percepito con i rossoneri. Non è un caso che sia proprio l’anno rimanente di contratto con il Milan a non determinare le cifre sul prossimo stipendio di Max e l’entourage sta lavorando per risolvere il contratto.