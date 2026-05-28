Massimiliano Allegri ha raggiunto l’accordo con De Laurentis per la panchina degli azzurri in vista della prossima stagione
Dopo nemmeno tre giorni dall’esonero con il Milan, Massimiliano Allegri siederà ancora in panchina per la prossima stagione e lo farà con la maglia del Napoli.
I media riportano un accordo con De Laurentis. Per parlare di cifre è ancora presto sebbene lo stipendio dell‘allenatore livornese dovrebbe essere pari a quello percepito con i rossoneri. Non è un caso che sia proprio l’anno rimanente di contratto con il Milan a non determinare le cifre sul prossimo stipendio di Max e l’entourage sta lavorando per risolvere il contratto.
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