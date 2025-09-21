Calamai: "Allegri? Abbiamo l'anti Conte, ma anche l'anti Napoli?"
Stefania Palminteri
milano
21 Settembre, 16:00
Luca Calamai
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di TMW in cui ha parlato di Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Udine

Luca Calamai ha parlato a TMW in merito a Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Udine:

“Abbiamo l’anti Conte. E strada facendo capiremo se abbiamo anche l’anti Napoli. Allegri si è ripreso un ruolo da protagonista in Serie A. Il piccolo stop professionale se possibile lo ha reso ancora più bravo. Gli ha dato nuove motivazioni. Il suo Milan dopo la falsa partenza con la Cremonese vola. In casa della temibile Udinese i rossoneri hanno passeggiato. Altro che vincere di Corto Muso. Senza le fatiche delle Coppe Allegri è tornato ad allenare, a sviluppare idee di calcio. E’ un Milan credibile per la corsa al titolo. Allegri però avrà bisogno di avere al suo fianco una società forte. Compatta. Per quanto riguarda il campo di pensa Acciuga”.

