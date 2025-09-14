Calabria: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore”

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo passato al Milan

Davide Calabria ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla sua carriera, ovviamente citando il Milan.

Milan-Bologna, cosa ti ricorda?:

“Per me è stato uno scherzo del destino, un mix di emozioni. Mi sentivo che l’avrei vinta ed è stata una grande notte per me e per il Bologna. Al triplice fischio mi sono inginocchiato e avevo molte cose in testa. Ho pensato in primis ai miei ex compagni e sono andato a provare a consolarli. Poi ho cercato di godermi la coppa, anche se non ci sono riuscito fino in fondo per l’amore che ho per il Milan”.

Come è stato giocare a Bologna?:

“Ho trovato un gruppo fantastico e nell’aria c’era la voglia di fare qualcosa di bello insieme ai tifosi. Quella squadra resterà nella storia. Italiano è una persona energica e percepisci l’amore che ha il calcio, la voglia di conoscere e migliorarsi. Con lui mi sono trovato bene. Ha un gran futuro davanti a sé”.

I ricordi più belli in rossonero?:

“Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Da bambino andavo allo stadio e sognavo di indossare quella maglia. Ci sono riuscito per diversi anni e ho vinto. Sarei stato al Milan per sempre. Anche gratis. Ho amato ogni momento di questo viaggio e ne sono super orgoglioso. Il Milan è stato quasi tutta la mia vita finora: mi ha fatto crescere e gli sarò sempre grato”.

Chi era il suo idolo da bambino?:

“Ho sempre ammirato Paolo Maldini. Come persona e come giocatore. Credo sia stato il difensore più forte della storia”.

I compagni più forti con cui hai giocato?:

“Da terzino dico Theo che è stato ed è un giocatore di un’altra categoria rispetto agli altri. Idem Gigio Donnarumma, un predestinato fin dal vivaio”.

Senti qualcuno ancora?:

“Locatelli e Cutrone, ma anche Gabbia, Theo e altri”.