Calabria e l’addio al Milan: “Ha fatto male, ma ho dovuto accettarlo”

Davide Calabria parla dell’addio al Milan: le emozioni, il legame con i compagni e i tifosi, e la difficile partenza dopo dodici anni.

Per la prima volta dall’addio al Milan, l’ex capitano rossonero Davide Calabria si è raccontato nel dettaglio in un’intervista. In particolare, ha rilasciato recentemente una lunga chiacchierata a Rivista Undici.

Il terzino, oggi in Grecia al Panathinaikos, ci è arrivato dopo una fine di percorso al Milan molto sofferta e travagliata. Calabria è uno di quei rari giocatori che riescono a fare tutto il percorso nel settore giovanile per poi arrivare in prima squadra ed essere protagonisti, un po’ come stanno facendo oggi Gabbia e Bartesaghi.

Calabria era riuscito a diventare addirittura capitano, e il suo legame con l’ambiente rossonero era fortissimo. Per questo, il momento di andare via è stato per lui doloroso. Di questa lunga intervista, noi abbiamo scelto di riportare solo un estratto, relativo proprio al momento in cui Calabria ha realizzato che avrebbe dovuto lasciare la sua squadra del cuore.

Le parole di Calabria

“È stato tutto veloce. Un momento un po’ surreale. Lasciavo Milanello per non entrarci più. E ho fatto molta fatica ad accettarlo dopo tanti anni. Pensavo che non avrei più visto tutte le persone che ci lavorano dentro, ai miei compagni, che mi dicevano di non andare. Secondo loro sarei dovuto rimanere, tutt’ora me lo ribadiscono. Ai tifosi, che penso siano i migliori del mondo. Non indossare più la maglia della mia squadra del cuore. È stato un colpo veramente duro.

Da un lato poi ho capito quanto ci tenevano e mi volevano bene tante persone, sia all’interno che all’esterno di Milanello, mi ha fatto molto piacere. Dall’altro ti chiedi quanto sia giusto lasciare squadra e ambiente nel momento in cui la tua volontà sarebbe quella di rimanere.

Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto, ho salutato tutte le persone, increduli che stesse succedendo davvero, ho preso le mie cose e sono uscito sapendo che il giorno dopo non sarei più tornato dopo dodici anni. Non è stato facile, per nulla. Mi ha fatto male. Ma ho dovuto accettarlo per andare avanti”.