Cagni: "Milan ha preso un allenatore esperto, credo che..."

Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in cui ha parlato della Serie A, in cui ha citato anche il Milan

“Questo mercato dimostra che le società che economicamente hanno fatto le cose al meglio in questi anni faranno meglio, tipo il Napoli, perché ha potuto costruire una squadra giusta per Conte.

Perciò è sicuramente favorito, mentre altre squadre hanno problemi a rinforzarsi per competere. Vedo le altre società con poche certezze. Sono curioso della Roma, Bologna, Parma dall’allenatore giovane, Fiorentina e Milan che invece hanno ripreso allenatori esperti. Mi dà invece fastidio che giocatori giovani come Leoni se ne vadano”.