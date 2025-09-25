Bucchioni: "Il Milan è un'ottima squadra, vedo un calcio moderno"
Bucchioni: “Il Milan è un’ottima squadra, vedo un calcio moderno”

Stefania Palminteri
milano
25 Settembre, 15:30
Massimiliano Allegri
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato di Massimiliano Allegri e del Milan

Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio in merito a Massimiliano Allegri:

“Sposto l’orologio al giorno in cui è stato presentato. Vedete la sua espressione, gli occhi della tigre. E’ un’altra persona, è arrivato con una voglia di far vedere a chi lo ha criticato negli ultimi anni qualcosa.

Alla Juventus, quando è tornato, è stato un flop perché non si è presentato bene. Ora è tornato l’uomo che vuole dimostrare, con umiltà. Ora fa un lavoro più scientifico, più moderno. Il Milan è un’ottima squadra, vedo un calcio moderno. E’ il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto”.

