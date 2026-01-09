Milan, L’avversario si rinforza! Brescianini già titolare al Franchi?

In casa viola è stato ufficializzato l'acquisto di Brescianini dall'Atalanta. Vanoli potrebbe già portarlo con sé

Mentre il Milan sta effettuando i casting per la propria difesa, l’avversario del prossimo turno (Fiorentina) si è rinforzato nella trequarti con un nuovo acquisto. Marco Brescianini è un nuovo giocatore dei viola. Operazione da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 10 milioni in caso di salvezza.

Secondo quanto riportato da TMW, Marco Brescianini è già presente al Viola Park, pronto a diventare. Il giocatore si metterà subito a disposizione di Paolo Vanoli e potrebbe già essere pronto per l’incontro di domenica pomeriggio tra Fiorentina e Milan.

Non è una notizia così scontata per il Milan dal momento che esiste un fattore tutt’altro che banale: l’imprevedibilità del nuovo acquisto. Nessuno sa come potrebbe reagire il trequartiste 25enne davanti alla prima partita con la nuova squadra. Un sacco di fattori rendono molto pericoloso abbassare la guardia davanti a questo giocatore.