Milan – Continuano i cast per la difesa ! I nomi di mercato

Serve un difensore e la dirigenza rossonera sta valutando diversi profili adatti alla squadra di Massimiliano Allegri

Il Milan continua a cercare un nuovo difensore da aggiungere alla squadra di Massimiliano Allegri a Gennaio. Ci sono molte opzioni che vengono accostate al club rossonero, tanti nomi di buon prestigio che vengono dai campionati maggiori europei.

Il primo nome è quello di Kim del Bayern Monaco. Il coreano rappresenta una possibilità molto difficile per via del tipo di operazione che si dovrebbe imbastire (il prestito sembra essere lontano). In Premier League ci sono altre possibilità. Una di queste sarebbe Radu Dragusin del Tottenham ma anche Axel Disasi del Chelsea suscitano grande interesse.

I maggiori giornali italiani aggiungono anche altri nomi come quello di Eric Dier e Diego Coppola, difensore italiano classe 2003 del Brighton, acquistato nella scorsa estate dall’Hellas Verona. Questa opzione potrebbe diventare reale nelle prossime settimane.