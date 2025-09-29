Breda: "Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti"
Breda: “Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti”

Lorenzo Focolari
milano
29 Settembre, 17:00
Pervis Estupiñán
Roberto Breda è intervenuto ai microfoni TMW in cui ha parlato della sfida fra Milan e Napoli di ieri sera vinta dai rossoneri

Roberto Breda ha parlato a TMW in merito alla sfida fra Milan e Napoli:

“Mi è piaciuto molto il Milan nella prima mezz’ora, poi s’è abbassato tanto. Un po’ perché il Napoli è venuto fuori e un po’ perché nei quinti il Milan ha fatto un po’ di fatica. Pulisic? Fa la fase offensiva, fai fatica ad accorciarlo. Si gira, ti punta. Giocando nello spazio tra difensori e centrocampisti è difficile da limitare. Il Milan deve migliorare un po’ nei quinti e provare a giocare un po’ più da dietro”.

