Brambati: “Se il Milan se la gioca bene, prende Vlahovic a poco”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato del calciomercato delle italiane

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio in merito al calciomercato delle italiane, tra cui il Milan.

Come si concluderà la questione Vlahovic?:

“Per me Vlahovic se va da un’altra parte fa 30 gol. Ma detto questo, penso che alla fine il Milan, se gioca bene, lo porta via a poco o niente. O lo porta via alle condizioni sue, non della Juve. Sarà un braccio di ferro comunque”.

Cosa aggiunge sulla Juve?:

“Mi sembra che finora non abbia convinto. E’ logico che si paghi quello che è stato fatto male prima. Per esempio la gestione Vlahovic parte da lontano. Credo che si doveva gestire meglio quando il giocatore aveva due anni di scadenza, ora i buoi sono già scappati dalla stalla. E’ una situazione difficoltosa ma, ad occhio, non mi sembra Comolli, ad oggi, che convinca”.

Sul Napoli cosa aggiunge?:

“Io credo che la Champions non la debba sbagliare. Almeno il passaggio agli ottavi deve esserci. Hanno preso De Bruyne per avere esperienza anche in questo senso. Altri nomi per il centrocampo? Ne ho sentiti alcuni, però è logico che stanno optando o per una scommessa o per uno fatto e finito. Manna crede che Miretti possa crescere con Conte”.