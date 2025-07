Romano: “Jashari il suo lo sta facendo, vuole solo il Milan”

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato del mercato rossonero e in particolar modo di Jashari. Le sue parole...

In esclusiva sul suo canale YouTube ha parlato Fabrizio Romano il quale ha detto: “Mercato? Jashari, il suo, lo sta facendo alla grande, da tempo, con questa fedeltà assoluta al Milan nonostante i tanti club che ci hanno provato. Jashari ha sempre risposto “Solo e soltanto AC Milan“. Quindi molto chiara la posizione del calciatore”.

Ancora le sue parole

“Milan e intermediari al lavoro con il Bruges per avvicinarsi. Quindi il Milan lavora a fuoco lento per Jashari. Non doveva essere venerdì il giorno ma continuano le ore dei contatti in attesa di capire quando si potrà andare a dama”.