Braida: “Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale”

Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato del Milan di Max Allegri

“La prima cosa che ha fatto da quello che vedo è stato rimettere le cose a posto attraverso la disciplina. Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale. Nella partita con l’Udinese mi è piaciuto e può migliorare ancora. Modric poi è un campione. Devono giocare i giovani? Sì ma non è sinonimo di bravura, deve giocare chi sa farlo. Cosa c’entra l’età? Se sei bravo puoi avere 16 anni o 40, ma devi giocare”.