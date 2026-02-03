Braida: “Il segreto della rinascita del Milan si chiama Allegri”

Ariedo Braida elogia Allegri e rilancia le chance Scudetto del Milan. Stasera la sfida di Bologna per restare in scia dell’Inter.

Lo storico ex dirigente rossonero Ariedo Braida è recentemente intervenuto come ospite a “Qui studio a voi stadio”, dove ha parlato brevemente delle possibilità Scudetto del Milan. Secondo lui, qualche chance c’è e il merito è soprattutto di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, questa sera il Milan sarà impegnato a Bologna e, se davvero vuole restare in scia dell’Inter, servirà una vittoria. L’obiettivo è mantenere la distanza a -5 e sperare in un calo dei nerazzurri con l’avanzare della Champions League.

Braida esalta Massimiliano Allegri

Ecco dunque un estratto delle parole di Braida a QSVS:

“Il Milan può lottare per lo Scudetto, deve crederci. Il segreto della rinascita dei rossoneri sta in panchina e si chiama Massimiliano Allegri. Sta facendo davvero un grande lavoro… Max è troppo forte.”