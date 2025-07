Braglia: “Ha ragione Leao, c’è più spogliatoio ora al Milan”

Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato delle dichiarazioni di Rafael Leao

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Simone Braglia ha parlato a TMW Radio in merito alle parole di Rafel Leao sul Milan:

Secondo Leao c’è più spogliatoio:

“Allegri al Milan aveva fatto bene e secondo me è l’allenatore giusto in un ambiente che, dopo Pioli, non ha avuto un ambiente tranquillo. Ha ragione Leao, c’è più spogliatoio rispetto agli ultimi 2 anni. Il fatto che sia andato via Theo Hernandez e il risanamento fatto da Allegri e Tare nello spogliatoio si vede. C’è un altro spogliatoio. Ricci già con la precedente dirigenza era finito nel mirino, in questo momento penso che sul mercato le scelte sono dettate da Allegri e Tare”.