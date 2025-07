Vlahovic al Milan, Pedullà fa volare i tifosi: "Posso dirvi che..."

Il Milan continua a rimanere alla finestra per Vlahovic, che è l'obiettivo numero uno di Allegri ed è in rotta con la Juventus: le ultime news dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi di questo calciomercato estivo di Milan e Juventus, ormai prossimo al rush finale. Con l’arrivo di agosto, il mercato entrerà infatti nella sua fase decisiva, e l’affare tra Juve e Milan per l’attaccante serbo potrebbe infiammare gli ultimi 30 giorni di trattative. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha condiviso aggiornamenti significativi sulla vicenda.

Addio Juventus, il Milan in agguato per Vlahovic: le ultime notizie di calciomercato da Pedullà

Il noto esperto di mercato è stato molto diretto nel commentare la strategia della Juventus: “Leggo che si parla di un prezzo fissato per Vlahovic. Ma di che prezzo stiamo parlando? Se mancano trenta giorni alla fine del mercato e il contratto del giocatore scade tra dieci mesi, c’è ben poco da fissare. O accetti ciò che ti offrono, oppure rischi seriamente di restare a mani vuote”. Pedullà ha poi aggiunto che, dal punto di vista di chi acquista, temporeggiare è la mossa più conveniente.

“Se hai già l’ok del giocatore, puoi anche aspettare. Magari hai pure un’intesa per prenderlo a parametro zero più avanti. La Juve può anche stabilire una cifra, ma ogni giorno che passa gioca contro di loro. Questa situazione può cambiare solo nel momento in cui si presentasse qualcuno che possa riscontare un maggiore gradimento in Vlahovic rispetto al Milan. Fin qui però questa cosa non si è verificata“.

Questo fatto dunque pone il club rossonero in una posizione di netto vantaggio: con il sì del giocatore in tasca e il tempo dalla propria parte, il Milan può permettersi di attendere senza fretta. La Juventus, dal canto suo, deve invece risolvere la sitauzione il prima possibile. Con l’ultima fase di calciomercato ormai alle porte, la situazione resta incandescente. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Vlahovic vestirà davvero il rossonero o se ci saranno nuovi sviluppi sulla vicenda.