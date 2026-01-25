Bonucci sull’esperienza al Milan: “Mi ha migliorato a livello umano”

Le parole di Leonardo Bonucci a 'Legends Road': il breve ma significativo anno al Milan e il chiarimento con Allegri.

Ospite della trasmissione Legends Road su DAZN, Leonardo Bonucci, con un passato anche in rossonero, ha parlato di ciò che gli ha lasciato l’esperienza al Milan. Una parentesi breve, ma a detta sua molto significativa. Bonucci ha poi raccontato anche il rapporto difficile con Massimiliano Allegri alla Juventus, rapporto che ad un certo punto lo portò alla decisione di andare al Milan. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Bonucci

Su Allegri:

“A me è dispiaciuto come si è conclusa, perché veramente bastava poco. Alla fine voi mi vedete, anzi mi avete visto, in campo, uno che è cattivo, che rompe, che discute, che fa; ma fondamentalmente sono un buono, e quindi soprattutto nei rapporti umani ci credo molto. Aver chiuso la parentesi della Juventus in quella maniera, con il mister in quella maniera, era un fardello che mi portavo dentro. C’è stata l’opportunità, quando siamo andati a vedere il Milan con tutto lo staff della Nazionale, di parlarci ma da persone intelligenti si va avanti, ci siamo anche incontrati durante il corso a Coverciano. Lui era lì per fare una lezione, ci siamo parlati, abbiamo fatto delle chiacchiere. Si va oltre, si mette da parte, non sono un rancoroso, lui non è uno che porta rancore.”

Sull’anno al Milan:

“Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno e l’essere andato al Milan mi ha migliorato a livello umano. Ho cominciato a conoscere di più me stesso e poi mi ha permesso di conoscere Rino. Conoscere Rino da allenatore e comunque condividere il percorso da novembre a giugno, a luglio anzi, perché poi ho ricominciato anche il ritiro, mi ha permesso di far parte del suo staff nella Nazionale. È stata un’ulteriore riprova che tutte le esperienze ti portano a qualcosa di positivo se ci credi, se la leggi e se la vivi in maniera positiva.”