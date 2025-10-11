Bonanni: “Maignan è forte, prende anche poco per i prezzi di oggi”

Massimo Bonanni ha parlato nel corso di Maracanà, programma di TMW Radio, in merito al Milan e a Mike Maignan:
Maignan, si fa sotto la Juve. Ma il Milan non dovrebbe trattenerlo?
“E’ un portiere forte, importante, che guadagna poco rispetto alle cifre che girano nel calcio oggi. Non sarà difficile per lui trovare qualche altro contratto più importante, soprattutto all’estero. La Juve? Ha speso soldi importanti per prendere Di Gregorio, non valido come Maignan ma forte. Non so se l’operazione possa essere giusta. L’arrivo di uno come Maignan potrebbe metterlo in panchina e non so se sia conveniente”.