Bonanni: “In questa Serie A il Milan rimane un punto interrogativo”

Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato di Serie A e del ruolo che avrà il Milan

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio in merito alla stagione del Milan e alla Serie A:

“Credo che il Milan per me sia un enorme punto interrogativo. Mi fido molto però di Igli Tare, è un valore aggiunto per una società a cui è mancato il direttore sportivo per anni. Penso che il Napoli possa partire in prima linea, ma lo metto insieme all’Inter. Il Napoli si è rinforzato, se dovesse prendere Hojlund sarebbe un buonissimo acquisto per sostituire Lukaku. Sono curioso per l’Inter, sarà un anno di transizione perché è a fine ciclo e sta cercando di cambiare. Credo che l’Inter possa continuare a essere competitiva per il campionato”.