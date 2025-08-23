Clamoroso Milan, si tenta il colpaccio a sorpresa: “Contatti avviati!”

Non solo Boniface: in queste ultime ore arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato su un possibile colpaccio a sorpresa del Milan

Il Milan attende Boniface. Il club rossonero ha chiuso la trattativa con il Bayer Leverkusen e con l’entourage del giocatore e adesso attende il semaforo verde dalle visite mediche approfondite che il centravanti sta sostenendo proprio in queste ore. Se arriverà il via libera definitivo, Boniface diventerà il nuovo centravanti a disposizione di Allegri. Nel frattempo, però, Tare starebbe lavorando anche su altri tavoli, alcuni totalmente a sorpresa.

Milan, calciomercato sempre in fermento: non solo Boniface

Il Diavolo è in allerta, pronto ad approfittare di eventuali occasioni di mercato. Ci sono nomi di attaccanti sulla lista rossonera come possibili alternative a Boniface, ma pure potenziali obiettivi per altri ruoli. In difesa si sonda il mercato per un’opportunità di esperienza dell’ultim’ora, ma la sorpresa più grossa riguarderebbe il centrocampo.

Già perché, soprattutto in caso di cessione di Musah, il Milan tornerebbe forte su un’altra mezzala da regalare ad Allegri in extremis. E in questo caso, la ghiottissima occasione di calciomercato sarebbe rappresentata da Adrien Rabiot, un giocatore che tra l’altro Allegri conosce benissimo e apprezza tantissimo. A tal proposito, nelle utlime ore sono arrivate novità pesanti.

Il noto giornalista di Mediaset e DAZN Orazio Accomando, sul proprio profilo di X, ha infatti rivelato: “Come anticipato lunedì, il Milan ci sta seriamente provando per Adrien Rabiot. Sondaggio concreto dei rossoneri, sia con il Marsiglia che con il giocatore, che apre alla destinazione, forte del rapporto con Allegri. Situazione da monitorare con attenzione”. Occhio dunque al possibile colpaccio di fine mercato per il Milan, che monitora ogni opportunità.