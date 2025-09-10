Biasin: “Sandro Tonali è un calciatore con i controfiocchi”

Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito all'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Fabrizio Biasin ha parlato a Tuttomercatoweb.com in merito a Sandro Tonali, ex Milan:

“Volevo dire un’altra cosa su Sandro Tonali, calciatore con i controfiocchi: per me è forte. E un’altra ancora: è forte perché è venuto a capo di una situazione difficilissima fatta di rogne extra-campo che potevano abbatterlo e non ci sono riuscite. E l’ultima: è forte perché, forse, oltre alle doti regalate da mamma e papà gioca in un campionato dove ritmo e mazzate prevalgono sulla tattica e, boh, forse anche quello lo rende attualmente faro indiscusso della nostra Nazionale. E comunque è forte”.