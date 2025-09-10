Biasin: "Sandro Tonali è un calciatore con i controfiocchi"
Home > News Milan

Biasin: “Sandro Tonali è un calciatore con i controfiocchi”

Stefania Palminteri
milano
10 Settembre, 16:30
Milan, news di mercato su Sandro Tonali.
Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in merito all'ex centrocampista rossonero Sandro Tonali

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Fabrizio Biasin ha parlato a Tuttomercatoweb.com in merito a Sandro Tonali, ex Milan:

“Volevo dire un’altra cosa su Sandro Tonali, calciatore con i controfiocchi: per me è forte. E un’altra ancora: è forte perché è venuto a capo di una situazione difficilissima fatta di rogne extra-campo che potevano abbatterlo e non ci sono riuscite. E l’ultima: è forte perché, forse, oltre alle doti regalate da mamma e papà gioca in un campionato dove ritmo e mazzate prevalgono sulla tattica e, boh, forse anche quello lo rende attualmente faro indiscusso della nostra Nazionale. E comunque è forte”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 10 Settembre, 14:30
Milan-Bologna: dirige l’incontro Marcenaro, Fabbri al VAR
Ecco le designazioni arbitrali della partita del Milan che affronterà il Bologna per la gara valida per la 3a giornata di Serie A
Giulia Benedetti - 10 Settembre, 13:17
Milan, Cardinale addio? Pellegatti sgancia la bomba: “Vi posso dire…”
Edoardo Pettinelli - 10 Settembre, 12:38
Milan, le condizioni di Leao in vista del Bologna
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 11:40
Milan, la clamorosa indiscrezione: possibile cambio di proprietà
Edoardo Benedetti - 10 Settembre, 10:36
Milan, Santi Gimenez torna al gol in nazionale
Riccardo Focolari - 10 Settembre, 09:36
Milan, come sono andati i rossoneri in nazionale
Stefania Palminteri - 10 Settembre, 08:45
Milan, problema muscolare per Estupiñán in nazionale
x