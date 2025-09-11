Bianchin: "Rabiot sta bene, è pronto ad esordire a San Siro"
Bianchin: “Rabiot sta bene, è pronto ad esordire a San Siro”

Stefania Palminteri
milano
11 Settembre, 14:30
Luca Bianchin ha parlato ai microfoni di gazzetta.it in cui ha parlato della situazione fisica di Adrien Rabiot

Luca Bianchin ha parlato a gazzetta.it in merito alle condizioni di Adrien Rabiot:

“Sì, Rabiot sta bene, nonostante la sua ultima partita con il Marsiglia risalga al 15 agosto, la prima di campionato in trasferta con il Rennes. La pausa con la Francia dimostra che Adrien è in condizione. La scelta più logica è un utilizzo dalla panchina anche con il Milan: Fofana, Modric e Loftus-Cheek dall’inizio, Rabiot pronto a esordire a San Siro dalle 21.45. Nel momento in cui lui e Allegri si guarderanno a Milano, però, a entrambi torneranno in mente gli anni di Torino, le partite, le richieste. Allegri sa che, se avrà bisogno, non avrà niente da spiegare. Basterà scriverlo sulla formazione o alzare un cartello: il numero 12, in campo”.

