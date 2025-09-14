Bianchin: “Italiano al Milan? Una possibilità sì, c’è stata”

Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan di Allegri e del Bologna di Italiano

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Luca Bianchin ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan e al Bologna:

“Ci sono state possibilità che Vincenzo Italiano saltasse da una panchina all’altra? In questi quattro mesi, è stato vicino a firmare con il Milan? Vicino, no. Una possibilità però sì, certo, c’è stata. Il Milan ha valutato Italiano concretamente e Giorgio Furlani ha parlato anche di lui nell’incontro di primavera a Firenze con Igli Tare. Non se ne è fatto nulla perché tutti, al momento decisivo, hanno scelto altro. Italiano è voluto rimanere al Bologna per completare il percorso tra campionato ed Europa League: per lui non era tempo di cambiare ancora, un anno dopo l’addio alla Fiorentina.

Piuttosto, Italiano è andato nella direzione del rinnovo (al 2027) con adeguamento. Il Milan invece ha chiamato Allegri e in questo Igli Tare è stato molto importante, probabilmente decisivo. Tare ha sempre pensato che al Milan servisse un allenatore di prima fascia, di grande esperienza, testato in grandi club. Dopo anni così complessi, la sua idea è sempre stata ritrovare i valori e le sicurezze del grande Milan del passato. E allora, Allegri: quando lo ha chiamato, hanno chiuso in tre giorni”.