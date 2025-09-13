FantaMilan – Terza giornata: consigliati e sconsigliati

Fanta Milan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della terza giornata, chi schierare in Milan-Bologna

Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro il Bologna, valida per la terza giornata di Serie A. Vediamo ora tutti i consigliati e gli sconsigliati di giornata in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

Oltre ai giocatori offensivi da mettere sempre e comunque come Pulisic e Gimenez, a prescindere dalla loro titolarità, questa giornata è il centrocampo del Milan ad avere più chance da bonus. Loftus-Cheek è sicuramente da schierare, potrebbe giocare anche in posizione più avanzata. Da considerare anche Rabiot, al suo esordio con la maglia rossonera: resta da capire se partirà titolare ma può portare subito bonus.

Altro nome consigliatissimo è Saelemaekers, ex della partita, che potrebbe fare la differenza. Come scommessa si può provare Nkunku in attacco: Allegri ha detto che ha una mezz’ora nelle gambe e potrebbe sfruttarla subito.

Gli Sconsigliati

La difesa rossonera potrebbe soffrire l’attacco del Bologna ma resta comunque schierabile nel complesso. Attenzione però a Estupiñán, che rischia di soffrire un giocatore come Orsolini dalla sua parte, e a Pavlovic, in ballottaggio con De Winter e non sicuro di partire titolare. Non consigliato anche Ricci, che al momento resta solo un’alternativa a centrocampo.