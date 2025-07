Bianchin: “Boniface piace tanto al Milan e ha un prezzo accessibile”

Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della ricerca del Milan del nuovo centravanti

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Luca Bianchin ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione sul nuovo attaccante del Milan:

“Il centravanti è l’acquisto più importante, ma anche il più complesso perché i centravanti, in questo mondo, costano tanto e sempre di più: inflazione da gol. Candidati, molti. Nessuno davvero favorito. Boniface piace tanto e non ha un prezzo impossibile, ma lascia dubbi per gli infortuni. Vlahovic ha prezzi fuori budget ma con la Juve è in rottura prolungata: ora non si può prendere, ad agosto chissà. Nuñez è stato la prima opzione ma ha costi molto alti e concorrenza araba. Arokodare corrisponde all’identikit tracciato da Tare e ha una chance. Embolo piace e si potrebbe prendere domani a 15 milioni. Ah, ci sarebbe Santiago Gimenez, in rosa e pagato 35 milioni sei mesi fa”.