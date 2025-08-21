Bernabai: “Metto il Milan tra le favorite di questo campionato”

Roberto Bernabai è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato del prossimo campionato di Serie A, citando anche il Milan

“Metto il Milan tra le favorite di questo campionato, la campagna rafforzamento a prescindere dalla cessione dolorosa di Reijnders è importante. Ha preso Boniface, continuo a pensare che Gimenez sia un ottimo attaccante e ha solo il campionato. Non avere le coppe rappresenta sempre un piccolo grande vantaggio. E poi c’è Allegri, che magari non brilla per spettacolo ma è sempre molto concreto e ottiene risultati. Tra le sorprese vedo la Fiorentina, ha un potenziale offensivo enorme come dimostra anche l’arrivo di Dzeko, che rappresenta una certezza. Anche qui poi c’è il contributo di Pioli, un allenatore importante che può dare un contributo fondamentale. A Como invece viste le propensioni a spendere, se non dovessero andare le cose come si aspettano magari a Como potrebbero spendere altri 100 milioni di euro nel mercato di gennaio.

Boniface al Milan? Penso che Boniface sia l’alternativa a Gimenez, con il messicano che parte leggermente dietro rispetto all’innovazione di Allegri di provare Leao centravanti. C’è un lavoro assiduo sul portoghese, non solo sull’aspetto tecnico e tattico, ma soprattutto sulla maturazione di questo ragazzo. Credo che Allegri sia l’allenatore giusto per marcare questa differenza in un giocatore che può e deve fare la differenza per il Milan”.