Bergomi: “Il Milan attende la partita, finora è andata bene ma…”

Beppe Bergomi critica il Milan dopo la sconfitta contro il Parma: poca pressione, squadra troppo attendista. Ecco le sue parole.

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, l’ex calciatore di Inter e Nazionale, Beppe Bergomi ha commentato la sconfitta rossonera andata in scena ieri contro il Parma. L’ex difensore in particolare ha mosso una critica al Milan: quella di essere troppo attendista, soprattutto nei primi tempi. Una considerazione che non riguarda solo la gara di ieri, ma più in generale l’andamento della stagione fino a questo momento. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Bergomi sul Milan

“Il Milan è tutto l’anno che gioca in questa maniera. Nel primo tempo non va forte in pressione. Gioca con questi due attaccanti che non danno punti di riferimento, poi nel secondo tempo accelera. Ho visto le statistiche: c’è stato un palo di Leao e per il Parma gol attesi quasi nulli, ma sono gare che vengono decise dagli episodi. Con i giocatori che ha il Milan può invertire il principio, invece attende la partita. Finora gli è andata sempre bene, ma il Parma è una squadra che si difende bene e se non la sblocchi subito poi diventa difficile”.