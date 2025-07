Milan, Bennacer sempre in uscita, ma l’Arabia non lo convince

Bennacer è sempre più lontano dal Milan: l'unico interesse arriva dall’Arabia ma il centrocampista spera ancora in un’offerta dall’Europa.

Ismael Bennacer è sempre più vicino all’addio. Il Milan sta lavorando per cedere i giocatori che non rientrano nei piani della prossima stagione, e tra questi c’è anche il centrocampista algerino. Dopo sei mesi in prestito al Marsiglia nella scorsa stagione, Bennacer è tornato a Milano, ma non è stato convocato né per il raduno né per la tournée estiva.

Lontano dal Milan, ma senza fretta di partire

Al momento non ci sono trattative concrete, anche perché il giocatore non sarebbe particolarmente entusiasta all’idea di trasferirsi in un club del campionato Saudita, ad oggi gli unici che hanno mostrato un reale interesse, effettuando i primi sondaggi con il club rossonero.

Il Bennacer che ricordavamo nei primi anni in rossonero come perno del centrocampo, è ormai un lontano ricordo. Complici anche alcuni infortuni, il suo rendimento è calato visibilmente, e il Milan ha deciso di non puntare più su di lui. Anche nell’esperienza al Marsiglia non ha convinto del tutto, tant’è che il club francese ha scelto di non riscattarlo.

Ora Bennacer è in attesa di una proposta che lo soddisfi: la sua priorità resta il calcio europeo, ma se dovesse mancare un’offerta davvero interessante, probabilmente sarà costretto a prendere in considerazione la pista araba.