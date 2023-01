Baldanzi ferma l’Inter a 37 punti: “Da piccolo ero tifoso del Milan”

E per la prossima in campionato contro la Cremonese fuori casa, i nerazzurri si troveranno senza Skriniar e senza Barella (che era diffidato). Una serata da dimenticare per Simone Inzaghi dopo il successo in Supercoppa nemmeno una settimana fa. Ma dietro questa sconfitta non ci sono solo demeriti da parte dell’Inter. Sì perché l’Empoli è in forma. Il risultato è stato imprevisto ma i cali fisici e mentali sono frequenti dopo un trionfo. Gli azzurri – a quota 25 in classifica – si trovano noni a un passo dalle big. Rosa larga e in parte rinnovata, l’Empoli è un collettivo di tutto rispetto con diversi elementi interessanti. Primo fra tutti l’autore del gol ma anche il terzino sinistro che piace a mezza Serie A: Fabiano Parisi.