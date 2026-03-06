Antonini: “Prenderei Lewandowski, per vincere servono i campioni”

Luca Antonini parla di Milan in vista del derby contro l’Inter: Allegri, Bartesaghi e la necessità di un top player davanti come Lewandowski.

In vista del derby tra Milan e Inter, un ex rossonero che di stracittadine ne ha giocate parecchie è stato recentemente intervistato da TuttoSport: stiamo parlando di Luca Antonini. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni in vista del big match e anche in chiave mercato del futuro.

Le parole di Antonini

Un pronostico:

“Metterei la firma col sangue per un 1-0 con gol di Modric”.

Se questo Milan assomiglia al suo:

“Direi di no. La nostra squadra era di ben altro livello: basti pensare che in quel Milan un campione come Pirlo quell’anno faceva la riserva, e ho detto tutto. Ora l’Inter è più forte, ma con Allegri i rossoneri sanno come preparare le partite importanti e possono giocarsela.”

Se Allegri è il valore aggiunto per il Milan:

“Assolutamente sì. Max sa togliere la pressione ai giocatori ed è bravissimo a livello mentale nel preparare la gara. Da questo Derby il Milan non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare.”

Su cosa manca al Milan di oggi:

“Un top player davanti. I nerazzurri hanno Lautaro, che è l’anima della squadra e segna 20 gol all’anno. Al Milan non c’è uno così. Prenderei Lewandowski: basta mezze figure, per vincere servono i campioni, e l’operazione Modric lo dimostra. Proverei il bis col polacco.”

Su quanto pesi non avere più uno come Giroud là davanti:

“Olivier manca tantissimo al Milan, che non ha un finalizzatore del genere. Poi, con la Champions, serve più di un grande attaccante: vedi l’Inter che ha Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny. Vedrei bene Kean a crescere al fianco di Lewandowski. Questo sarebbe un attacco da vero Milan.”

Su Bartesaghi:

“Mi piace da morire, è il prototipo del terzino moderno: ha gamba, una buona tecnica e fisicità. Se Max l’ha lanciato titolare nonostante i 20 milioni spesi per Estupinan, vuol dire che è davvero bravo.”