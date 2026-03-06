FantaMilan – Ventottesima giornata: Consigliati e Sconsigliati

FantaMilan- La guida al fantacalcio in ottica Milan: i consigli della ventottesima giornata, chi schierare in Milan-Inter.

Ventottesima giornata di Serie A, Milan–Inter. Vediamo ora i nostri Consigliati e Sconsigliati in ottica Fantacalcio.

I Consigliati

È il derby, non è una partita come le altre e di conseguenza anche in ottica Fantacalcio ci si può aspettare di tutto. Il nostro consiglio è di schierare tranquillamente i giocatori del Milan che, al di là del risultato finale, metterà in campo tutto il possibile per fare una buona partita. Allo stesso tempo però è meglio limitare il rischio ed evitare di schierarne troppi allo stesso momento.

Tra i Consigliati in una partita del genere non possiamo fare a meno di puntare sui giocatori di maggiore caratura, quelli che possono incidere: pensiamo principalmente a Leao e Pulisic. In particolare l’americano deve ancora sbloccarsi in questo 2026 e il derby potrebbe essere la gara adatta. Aggiungiamo il fatto che la difesa nerazzurra abbia in più occasioni dimostrato di soffrire maggiormente gli attaccanti mobili e veloci che non danno punti di riferimento, rispetto alle punte statiche. In questo contesto Leao e Pulisic sono i più adatti per poter punire la difesa dell’Inter sia in ripartenza che a difesa schierata.

Da schierare ovviamente anche Rabiot e Modric, due che nelle partite importanti rispondono sempre presenti; tra i due meglio il francese per la maggiore tendenza al bonus.

La nostra scommessa di giornata è invece Saelemaekers: se si vuole puntare su una grande gara del Milan, allora l’uomo su cui scommettere è proprio lui. Da quella fascia e dal duello con Dimarco si deciderà molto della partita: se il duello lo vincerà il belga allora anche a livello di Fantacalcio ci sarà da divertirsi. Scelta comunque rischiosa, lo ribadiamo, perché il duello potrebbe anche perderlo: è un po’ una scelta high risk, high reward.

Gli Sconsigliati

Non abbiamo inserito tra i consigliati nessuno del pacchetto difensivo, ma tra tutti forse il più schierabile resta Pavlovic. I difensori rossoneri non sono attesi da una gara facile: anche se avranno la protezione del centrocampo, saranno tanti i duelli e gli inserimenti a cui dovranno fare attenzione, anche se mancherà un pezzo da novanta come Lautaro Martinez.

In particolare sconsigliamo Tomori, che si troverà spesso a duello con Thuram e con le discese di Dimarco. Sconsigliato anche Estupinan: vista la probabile assenza di Bartesaghi dovrebbe toccare a lui, ma non è nel momento di forma e brillantezza ideale per essere consigliato in un derby.

Poi a centrocampo quello che potrebbe essere penalizzato dai tanti duelli e dal lavoro difensivo è Fofana. Nonostante sia in crescita, il reparto più forte dell’Inter è sicuramente il centrocampo, che potrebbe avere spesso il pallino del gioco e far girare e stancare i rossoneri in fase di possesso.

Tra i supersub non ci sentiamo di schierare né Nkunku né Fullkrug: difficile prevedere quanti minuti avranno e in che situazione di partita entreranno in campo.