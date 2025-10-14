André Silva: "Milan? Una fase importante, su Donnarumma..."

Andrè Silva è intervenuto ai microfoni di Maistefutbol in cui ha parlato del suo passato come giocatore rossonero

André Silva ha parlato a Maistefutbol in merito al suo passato al Milan:

“Ricordo la grandezza, era un mondo sconosciuto. Provavo soprattutto speranza. E’ stata una fase importante per la mia carriera, mi ha fatto maturare. Ho imparato a tenere i piedi per terra e a cercare il meglio di me stesso.”

Sei stato allenato anche da Gattuso?

“Gli allenamenti erano intensi, si lavorava tanto sul possesso palla in spazi ristretti, con grinta e duelli. Era l’immagine di lui da calciatore e la prospettiva di qualcuno all’inizio della carriera come allenatore“.

Su Donnarumma?

“Era uno dei migliori in assoluto, all’epoca gestiva già tanta pressione e si è sempre dimostrato all’altezza del ruolo. La carriera che ha fatto non è una sorpresa“.