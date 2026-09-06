Cosa è mancato oggi al Milan?

"Se vogliamo essere sinceri, non eravamo meritevoli della vittoria: penso che la Juventus non avesse diritto a perdere. Abbiamo tentato di imporre il nostro stile di gioco, ma non siamo stati abili con la palla. Nel primo tempo ci sono stati momenti in cui siamo riusciti a controllare il gioco, ma quando abbiamo iniziato a perdere molti palloni, ci siamo trovati in difficoltà. Ritengo che la nostra prestazione non sia stata all'altezza, ma lavoriamo insieme solo da due mesi. Abbiamo ottenuto un punto. È chiaro che dobbiamo fare di meglio, ma ci serve più tempo. È stata una sfida impegnativa".

È una questione di concetti che non sono stati ancora interiorizzati o di abilità tecnica individuale?

"La qualità individuale la possediamo, ma oggi ci sono mancati i gesti semplici: nel calcio le cose facili sono le più efficaci. Anche solo nel modo in cui riceviamo e passiamo la palla: dobbiamo eseguire queste semplici azioni in maniera impeccabile. Oggi non siamo stati brillanti nei fondamentali. Ho la sensazione che quando non controlliamo a lungo il pallone, facciamo fatica. Quando loro hanno schierato molti attaccanti in avanti, ci siamo difesi vicino alla nostra area: penso che abbiamo sofferto di più quando perdevamo il pallone e ci trovavamo troppo vulnerabili nelle transizioni. È un aspetto su cui dobbiamo migliorare, ma non modificheremo il nostro approccio, poiché sappiamo che in alcune partite giocheremo bene e in altre meno. Fondamentale è combattere fino alla fine in ogni incontro: oggi avremmo potuto portare a casa la vittoria, ma ripeto, la Juventus non meritava di perdere".

È complicato far cambiare la mentalità del gioco collettivo?

"Certamente stiamo modificando il nostro modo di giocare. In alcuni frangenti abbiamo fatto bene: nel primo tempo, secondo me, non eravamo sotto pressione e avremmo potuto gestire meglio il possesso. A volte abbiamo perso il pallone senza alcuna pressione. Abbiamo rischiato continuamente e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare: come gestire il pallone, come difendere possedendolo e come essere più incisivi. A volte, quando ci avviciniamo alla porta, dobbiamo mostrare maggiore aggressività. Se vogliamo mantenere il possesso, dobbiamo muoverci di più, mostrare più determinazione e un po' di coraggio in più. Tuttavia, ci trovavamo in uno stadio magnifico, contro una squadra forte e un grande allenatore, e siamo stati molto vicini a vincere. Non voglio apparire troppo negativo nei confronti dei miei giocatori, ma chiaramente pretendo di più e anche loro aspirano a fare di più".

Quanto è soddisfatto di Cisse?Sono molto contento per tutti i calciatori, ma desidero essere prudente con i nostri ragazzi, dato che nel calcio attuale si tende a esaltare i talenti troppo presto. Non dobbiamo dimenticare che è un giovane all’inizio del suo percorso. Penso che debba continuare a impegnarsi seriamente nell’allenamento. Naturalmente, sono molto felice per lui, perché è sempre bello vedere un giovane talento emergere, specialmente se italiano. Quindi è un momento positivo, però ripeto, guardo Cisse e credo che possa raggiungere risultati ancora migliori. Lo stesso vale per gli altri giocatori. Ho detto che apprezzo Cissé, ma sono affezionato a tutti i miei atleti e sono molto contento per l'impegno che hanno mostrato negli allenamenti e nelle partite. Oggi non è stata una giornata perfetta, ma a volte ci aspettiamo troppo e io ho grandi aspettative per i miei giocatori.