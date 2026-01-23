Amelia su Roma-Milan: “Partita importantissima per i rossoneri”

Marco Amelia dice la sua sulla gara tra Roma e Milan di domenica e mette a confronto i due portieri: Maignan e Svilar.

L’ex portiere rossonero Marco Amelia, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del big match che il Milan giocherà domenica sera all’Olimpico contro la Roma. Ecco la sua analisi sull’importanza della partita per entrambe le squadre e sul paragone tra portieri Maignan–Svilar.

Le parole di Amelia

Su Roma-Milan:

“Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest’anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l’Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. E’ una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l’Inter lì davanti”.

Sul Milan che arriva più riposato senza l’impegno nelle Coppe europee:

“Quando sei il Milan, vedere le altre che giocano le coppe dà fastidio. Deve sfruttare questa stagione per rientrare in Champions, ed è fondamentale. Allegri e la squadra stanno facendo un lavoro importante”.

Su chi prenderebbe tra Maignan e Svilar:

“Sono tutti e due importantissimi. Per rendimento sono alla pari, per questione di età prenderei Svilar”.