Ambrosini: “Accosto Modric a Ibra per la capacità di trascinare”

Massimo Ambrosini mette in evidenza il carisma di Luka Modric, paragonandolo a Ibrahimovic per la capacità di trascinare e guidare la squadra

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi commentatore a DAZN, ha sottolineato l’importanza di Luka Modric nella squadra di Massimiliano Allegri. Non solo l’ovvia qualità nel gioco, ma anche leadership e capacità di trascinare i compagni. Ambrosini ha poi azzardato un paragone con Zlatan Ibrahimovic, ovviamente diverso come personalità, ma simile nello spirito, in grado di trascinare i compagni a seguirlo, in una squadra in cui non c’erano più giocatori di fare questo.

Il paragone Modric-Ibrahimovic

“Lo accosto ad Ibrahimovic per la capacità di contagiare gli altri. Modric è grande non solo per come gioca, ma anche perché al 99′ di Milan-Napoli fa 30 metri di corsa per sporcare un cross in scivolata. Sono gesti trainanti in una squadra in cui non c’erano personalità trascinanti. Se un gesto del genere lo fa uno come Modric, sei obbligato a metterti su quella lunghezza d’onda. Se sei un giocatore normale e vedi che uno come lui fa quelle giocate lì, ti fai delle domande e capisci che devi farle anche tu e allinearti alla grandezza di Modric”.