Ambrosini: “Leao è il grande tema del Milan, capire come inserirlo”

Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, durante il programma Elastici, in cui ha parlato di Leao

“Leao è il grande tema del Milan, capire come inserirlo in questo contesto tecnico. Vederlo in panchina secondo me no, anche se io nutro un po’ di dubbi su come verrà inserito in questo sistema di gioco, soprattutto considerando che il suo compagno di reparto sarà Pulisic e non sono così sicuro che sia un ambientamento facile, un inserimento così semplice”