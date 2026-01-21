Altra ammenda per il Milan: il motivo è sempre lo stesso

Nuova ammenda per il Milan dopo il ritardo nell’inizio della gara contro il Lecce. Il giudice sportivo sanziona il club per 10.000€.

Il Milan ormai sembra aver preso questo vizio. È successo più volte negli ultimi anni, anche con allenatori diversi: la strana abitudine di ritardare l’ingresso in campo all’inizio della gara oppure la ripresa del gioco dopo l’intervallo. Questo ha ovviamente attirato l’attenzione della Lega Serie A che ha preso provvedimenti.

Ritardi ormai abituali, scatta la sanzione

È accaduto anche nell’ultima partita contro il Lecce, con circa due minuti di ritardo al fischio d’inizio. Per questo motivo il giudice sportivo ha disposto un’ammenda di 10.000 euro ai danni del club rossonero. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara; recidiva reiterata continuata”.