Milan, Alta tensione: no all’extra budget per Zaniolo

Zaniolo e il Milan: matrimonio rimandato? Intanto gli inglesi vorrebbero convincerlo a portarlo in Premier

Cardinalenon ha autorizzato l'extra budget che avrebbe portato Nicolò Zaniolo a Milano. Maldini aveva chiesto alla società di poter venire incontro alle richieste economiche della Roma per poter portare il giocatore alla corte di Stefano Pioli. Il fondo americano non ha dato l'ok e i giallorossi non ne hanno voluto sapere di andare sotto ai 30 milioni. Tutto rimandato a giugno? Chissà. Al momento il giocatore resta nella Capitale, da separato in casa fino a che non arriverà un altro club pronto ad acquistarlo a quelle cifre.

Secondo Tuttosport la trattativa ha portato tensione tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini che vede sfumare (almeno per ora) il colpo del mercato invernale. E non si esclude nemmeno che la pista che porterebbe Hakim Ziyech in rossonero sia sfumata del tutto. Al momento di tutto c'è bisogno tranne di ulteriori spaccature all'interno dell'ambiente che alimenterebbero polemiche e dissapori. Zaniolo aveva scelto di indossare la maglia rossonera (anche mantenendo invariato il suo attuale ingaggio) rifiutando di fatto l'offerta del Bournemouth (apparso nella giornata di ieri), penultimo in Premier League. La destinazione sembra non piacere al classe 1999 ma la Roma - dal canto suo- spingerebbe il giocatore ad accettare viste le ottime condizioni messe sul piatto. Il Bournemouth è infatti arrivato ad offrire ben 30 milioni di euro più bonus. Mentre i rossoneri non sarebbero arrivati a 20. E consideriamo che Friedkin ne chiedeva 40.

E il club inglese non sembra intenzionato a mollare la presa. I dirigenti vorrebbero presentarsi in Italia tentare di convincerlo a lasciare la Roma. La vicenda si fa complessa e non si escludono colpi di scena nelle prossime ore. Da ciò che emerge Zaniolo vorrebbe aspettare il Milan fino a fine stagione. Da capire adesso se nel mentre il giocatore sarà convocato (o convocabile) da Mourinho per i prossimi match oppure se verrà messo fuori rosa.