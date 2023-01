Mercato Milan / E’ rivoluzione: Maldini sogna questa formazione per il 2023

Troppi errori di valutazione e sul mercato per il Milan , che ha messo in piedi una squadra con evidenti lacune e che non è stata affatto rinforzata a dovere dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno. Questo è quello che il campo e i risultati stanno dicendo. Forse si sono sopravalutati alcuni giocatori, mentre altri hanno perso lo smalto di un tempo. In tutto questo, come detto, il calciomercato non ha dato una mano.

Per questo, ci sarà bisogno di una mezza rivoluzione sul mercato in estate in casa Milan. In base alle news e alle indiscrezioni che stanno circolando in orbita rossonera in questo momento, noi abbiamo provato ad anticipare quella che - nella testa di Maldini e soci - potrebbe essere la formazione dei sogni per la prossima stagione: eccola, con titolare e riserva per ogni ruolo <<<