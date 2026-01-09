Infermeria Milan, Buone notizie! Allegri recupera un top

In vista della gara contro la Fiorentina, Allegri recupera un attaccante top che potrebbe essere convocato per la trasferta

Con l’arrivo di Fullkrug, l’attacco rossonero ha alleggerito il discorso delle assenze pesanti. Senza Gimenez e Nkunku, Allegri ha fatto affidamento soprattutto su Leao e Pulisic schierandoli come punte contro il Genoa di De Rossi. Dall’infermeria arrivano buone notizie su un rientro.

Proprio Christopher Nkunku è tornato a disposizione del tecnico livornese. Proprio nella seduta di oggi è rientrato ad allenarsi con i compagni in gruppo (quelli che non hanno giocato ieri), lasciando il lavoro differenziato. La prossima gara sarà domenica contro la Fiorentina al Franchi.

Allegri potrebbe convocare il francese e forse farlo entrare a gara in corso in modo da farlo riavvicinare al campo se ci sarà possibilità. Così il Milan torna ad avere 4 attaccanti di buon valore che possono ruotare in questo periodo di partite infrasettimanali.