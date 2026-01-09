Infermeria Milan, Buone notizie! Allegri recupera un top

Con l’arrivo di Fullkrug, l’attacco rossonero ha alleggerito il discorso delle assenze pesanti. Senza Gimenez e Nkunku, Allegri ha fatto affidamento soprattutto su Leao e Pulisic schierandoli come punte contro il Genoa di De Rossi. Dall’infermeria arrivano buone notizie su un rientro.
Proprio Christopher Nkunku è tornato a disposizione del tecnico livornese. Proprio nella seduta di oggi è rientrato ad allenarsi con i compagni in gruppo (quelli che non hanno giocato ieri), lasciando il lavoro differenziato. La prossima gara sarà domenica contro la Fiorentina al Franchi.
Allegri potrebbe convocare il francese e forse farlo entrare a gara in corso in modo da farlo riavvicinare al campo se ci sarà possibilità. Così il Milan torna ad avere 4 attaccanti di buon valore che possono ruotare in questo periodo di partite infrasettimanali.