Milan News – Il tempo stringe: all’orizzonte c’è la Fiorentina

La squadra deve cercare di smaltire il pareggio amaro contro il Genoa. La concentrazione deve essere per la prossima gara

Rialzarsi dopo la delusione per i mancati tre punti, non è assolutamente facile. Il Milan ha nel suo dna questa capacità di dover e poter guardare avanti dal momento che il tempo stringe su tutti i fronti. Allegri dovrà riunire la squadra al più presto dal momento che domenica alle ore 15:00 i rossoneri saranno impegnati contro la Fiorentina.

Tutti sanno in quale situazione si trovi la squadra di Vanoli ma questo non significa che il Franchi sia uno step facile da poter superare. Nella ultimo turno la Viola ha ottenuto un pareggio spigoloso contro la Lazio all’Olimpico e nessuno a Firenze vuole rinunciare all’utilità dei risultati.

Il Milan deve tornare a vincere per non perdere il treno scudetto o quantomeno allontanarsi troppo. l’Inter se la vedrà con il Napoli pertanto è vietato sbagliare. Tra oggi e domani mister Allegri inizierà a mettere mano sulla rosa in modo da stabilire i convocabili per la sfida di Firenze