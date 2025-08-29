Allegri nel post-match: “Abbiamo fatto una partita attenta”

Allegri interviene ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lecce-Milan 0-2. "Gimenez ottimo giocatore, oggi ha fatto un'ottima partita".

Al termine del match vinto per 2-0 dal Milan contro il Lecce è intervenuto l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria:

“Non abbiamo rischiato troppo, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione”.

Su Modric e l’impostazione di gioco:

“Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo. A un certo punto bisognava variare un po’ le giocate giocando un po’ lungo un po’ corto, nella ripresa l’abbiamo fatto. È stata una bella vittoria contro un buon Lecce”

Su Gimenez e sulle caratteristiche che deve avere l’attaccante:

“Non è questione di caratteristiche. Si può giocare anche senza attaccante Gimenez è un ottimo giocatore e oggi ha fatto un’ottima partita, non era facile dato che è con noi solo da 20 giorni. Sono molto contento, così come sono contento di tutta la squadra”.

Il cambio modulo ha generato imprevisti in chiave mercato?

“I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre-campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità e alle caratteristiche dei ragazzi”

Sul mercato:

“La società sta lavorando per portare giocatori importanti e al Milan bisogna portare giocatori importanti. Sono arrivati diversi giovani di grande prospettiva. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio.”