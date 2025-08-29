LIVE Lecce-Milan 0-2: I rossoneri tornano alla vittoria

Segui la diretta della partita tra Lecce e Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

90+5′- Finisce il match, il Milan batte il Lecce 2-0

90′- Ci saranno 5 minuti di recupero

89′- Gran giocata di Pulisic che aggira due uomini e poi serve Balentien sulla sinistra che prova la conclusione. Palla a lato

88′- Cambio Milan: esce Santiago Gimenez, entra Balentien

86′- Rete di PULISIC!! Pasticciano Gaspar e Veiga su rinvio di Maignan, la palla finisce a Pulisic che freddissimo trafigge Falcone

85′- Percussione di N’dri che converge verso il centro e serve Stulic che non trova il pallone.

80′- Ultimi due cambi per il Lecce: escono Tete Morente e Ramadani; entrano N’Dri e Helgason

79′- Conclude forte in porta Ricci che servito da Musah sulla destra calcia sul primo palo. Para Falcone che è costretto a concedere un calcio d’angolo al Milan

77′- Pericoloso Stulic che conclude in porta ma trova la risposta attenta di Maignan. Corner per il Lecce

75′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e Loftus-Cheek; entrano Pulisic e Ricci

73′- Si invola Pavlovic in contropiede che sprinta e serve Gimenez dentro l’area. Il messicano sbaglia il controllo e perde palla

70′- Cooling break

69′- Ci prova da Fuori Fofana! Parata di Falcone che respinge con una mano

65′- Vantaggio Milan!!! LOFTUS-CHEEK. Stavolta è regolare il gol! Gran colpo di testa di Loftus-Cheek che sfrutta una punizione calciata morbida da Modric e manda in rete colpendo la palla di testa girato di spalle alla porta

64′- Ammonito Gaspar che stende Saelemaekers lanciato in contropiede. Punizione Milan.

62′ Cambi per il Lecce: escono Pierotti e Kaba; entrano Sottil e Berisha

59′- Gol annullato al Milan! GIMENEZ si era liberato centralmente e aveva trovato la rete col destro dopo un bel movimento. Rete annullata per posizione di fuorigioco

55′- Palla di Modric per Saelemaekers che scarica per Estupinan che ci prova di prima da fuori area. Palla alta

53′- Pericoloso il Milan sulla sinistra con Saelemaekers che serve Esupinan in sovrapposizione, cross basso dietro ma la difesa del Lecce anticipa Loftus-Cheek in area.

49′- Salta bene il diretto avversario Saelemaekers sulla sinistra ma poi sbaglia il cross per Gimenez.

47′- Fallo a centrocampo di Tomori che esce alto su Coulibaly. Punizione Lecce

46′- Inizia il secondo tempo

Un cambio all’intervallo per il Lecce: esce Camarda, entra stulic

45+5′- Finisce il primo tempo

45+4′- Grande occasione per Gimenez! Palla filtrante di Fofana per il messicano che davanti a Falcone si divora il gol cercando di incrociare, il pallone termina a lato.

45′- Ci saranno 4 minuti di recupero.

44′- Attacca ora con insistenza il Lecce che riesce a trovare il cross dal fondo per 3 volte nella stessa azione. Milan in affanno ma riesce in qualche modo a limitare i danni.

42′- Pericoloso il Lecce con Kaba! Percussione di Pierotti e Kaba in area, palla che poi sbuca sfuori per Kaba che prova il tiro a giro col sinistro ma la palla finisce sul fondo.

37′ Buone azioni manovrate del Milan che si accende soprattutto quando la palla passa da Modric o Saelemaekers.

35′- Falcone dice no a Loftus-Cheek! Cross di Gimenez dalla sinistra, rimette in mezzo Musah per Loftus che colpisce di testa e costringe Falcone al riflesso.

33′- Lancio in verticale di Saelemaekers per Loftus-Cheek che però viene chiuso da un ottimo intervento di Falcone.

31′- Punizione dalla trequarti calciata morbida da Modric per Loftus-Cheek che cerca una sponda ma colpisce male e la palla finisce sul fondo.

25′- Cooling Break

21′- In affanno il Milan con il Lecce che si rende pericoloso dopo un pallone perso a centrocampo da Estupinan, a fatica la difesa rossonera riesce a murare Pierotti dentro l’area.

15′- Cerca la serpentina dentro l’area Saelemaekers ma viene raddoppiato e chiuso dalla difesa del Lecce.

12′- Lancio del Lecce a cercare Gallo sulla sinistra. Musah chiude in calcio d’angolo

9′- Buon inizio del Milan che è andato già due volte in verticale nei primi minuti e ora gestisce il pallone nella sua metà campo

3′- Gol annullato al Milan! GABBIA aveva trovato un colpo di testa vincente su un cross da calcio d’angolo. Dopo la revisione del VAR il gol viene annullato per una spinta a due mani dello stesso Gabbia ai danni di Coulibaly.

1′- Inizia il primo tempo