LIVE Lecce-Milan 0-2: I rossoneri tornano alla vittoria

90+5′- Finisce il match, il Milan batte il Lecce 2-0
90′- Ci saranno 5 minuti di recupero
89′- Gran giocata di Pulisic che aggira due uomini e poi serve Balentien sulla sinistra che prova la conclusione. Palla a lato
88′- Cambio Milan: esce Santiago Gimenez, entra Balentien
86′- Rete di PULISIC!! Pasticciano Gaspar e Veiga su rinvio di Maignan, la palla finisce a Pulisic che freddissimo trafigge Falcone
85′- Percussione di N’dri che converge verso il centro e serve Stulic che non trova il pallone.
80′- Ultimi due cambi per il Lecce: escono Tete Morente e Ramadani; entrano N’Dri e Helgason
79′- Conclude forte in porta Ricci che servito da Musah sulla destra calcia sul primo palo. Para Falcone che è costretto a concedere un calcio d’angolo al Milan
77′- Pericoloso Stulic che conclude in porta ma trova la risposta attenta di Maignan. Corner per il Lecce
75′- Doppio cambio per il Milan: escono Saelemaekers e Loftus-Cheek; entrano Pulisic e Ricci
73′- Si invola Pavlovic in contropiede che sprinta e serve Gimenez dentro l’area. Il messicano sbaglia il controllo e perde palla
70′- Cooling break
69′- Ci prova da Fuori Fofana! Parata di Falcone che respinge con una mano
65′- Vantaggio Milan!!! LOFTUS-CHEEK. Stavolta è regolare il gol! Gran colpo di testa di Loftus-Cheek che sfrutta una punizione calciata morbida da Modric e manda in rete colpendo la palla di testa girato di spalle alla porta
64′- Ammonito Gaspar che stende Saelemaekers lanciato in contropiede. Punizione Milan.
62′ Cambi per il Lecce: escono Pierotti e Kaba; entrano Sottil e Berisha
59′- Gol annullato al Milan! GIMENEZ si era liberato centralmente e aveva trovato la rete col destro dopo un bel movimento. Rete annullata per posizione di fuorigioco
55′- Palla di Modric per Saelemaekers che scarica per Estupinan che ci prova di prima da fuori area. Palla alta
53′- Pericoloso il Milan sulla sinistra con Saelemaekers che serve Esupinan in sovrapposizione, cross basso dietro ma la difesa del Lecce anticipa Loftus-Cheek in area.
49′- Salta bene il diretto avversario Saelemaekers sulla sinistra ma poi sbaglia il cross per Gimenez.
47′- Fallo a centrocampo di Tomori che esce alto su Coulibaly. Punizione Lecce
46′- Inizia il secondo tempo
Un cambio all’intervallo per il Lecce: esce Camarda, entra stulic
45+5′- Finisce il primo tempo
45+4′- Grande occasione per Gimenez! Palla filtrante di Fofana per il messicano che davanti a Falcone si divora il gol cercando di incrociare, il pallone termina a lato.
45′- Ci saranno 4 minuti di recupero.
44′- Attacca ora con insistenza il Lecce che riesce a trovare il cross dal fondo per 3 volte nella stessa azione. Milan in affanno ma riesce in qualche modo a limitare i danni.
42′- Pericoloso il Lecce con Kaba! Percussione di Pierotti e Kaba in area, palla che poi sbuca sfuori per Kaba che prova il tiro a giro col sinistro ma la palla finisce sul fondo.
37′ Buone azioni manovrate del Milan che si accende soprattutto quando la palla passa da Modric o Saelemaekers.
35′- Falcone dice no a Loftus-Cheek! Cross di Gimenez dalla sinistra, rimette in mezzo Musah per Loftus che colpisce di testa e costringe Falcone al riflesso.
33′- Lancio in verticale di Saelemaekers per Loftus-Cheek che però viene chiuso da un ottimo intervento di Falcone.
31′- Punizione dalla trequarti calciata morbida da Modric per Loftus-Cheek che cerca una sponda ma colpisce male e la palla finisce sul fondo.
25′- Cooling Break
21′- In affanno il Milan con il Lecce che si rende pericoloso dopo un pallone perso a centrocampo da Estupinan, a fatica la difesa rossonera riesce a murare Pierotti dentro l’area.
15′- Cerca la serpentina dentro l’area Saelemaekers ma viene raddoppiato e chiuso dalla difesa del Lecce.
12′- Lancio del Lecce a cercare Gallo sulla sinistra. Musah chiude in calcio d’angolo
9′- Buon inizio del Milan che è andato già due volte in verticale nei primi minuti e ora gestisce il pallone nella sua metà campo
3′- Gol annullato al Milan! GABBIA aveva trovato un colpo di testa vincente su un cross da calcio d’angolo. Dopo la revisione del VAR il gol viene annullato per una spinta a due mani dello stesso Gabbia ai danni di Coulibaly.
1′- Inizia il primo tempo