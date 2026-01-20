Adani stavolta elogia il Milan: “Dominio totale, Fullkrug decisivo”

Lele Adani analizza la vittoria del Milan contro il Lecce: dominio nel secondo tempo, zero rischi e "Fullkrug decide sulla palla decisiva”..

Intervenuto a La Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato la convincente vittoria ottenuta dal Milan contro il Lecce. Questa volta l’opinionista ha speso parole positive per la squadra di Allegri, dopo le critiche avanzate in seguito alla gara di Como. Ecco che cosa ha detto.

L’analisi di Adani sulla vittoria contro il Lecce

“Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers. Di testa, nel liberarsi dalla marcatura, doveva essere pronto a spostare in rete e a ricevere, ma soprattutto ad essere lucido nello smarcamento. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo.

Però non c’è stato un muro invalicabile: il Milan ha dominato, soprattutto nel secondo tempo, ma questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Secondo me il Milan non è stato così pericoloso nel primo tempo, ma non ha mai rischiato. Ha letteralmente dominato il secondo creando tante occasioni. Sono 20 i tiri, il 70% di possesso palla, gli expected goal, quindi i gol potenziali e attesi, sono molti di più rispetto a quelli che poi hanno fatto il divario.

Ho visto una squadra sicura, lucida, che ha attaccato con gli esterni e con gli interni. Non dimentichiamoci che non c’era Modric. Devo dire che sia Jashari sia Ricci hanno fatto molto bene: hanno tirato in porta, hanno accompagnato. Sono un po’ mancate le punte, però poi arriva il tedesco che decide sulla palla decisiva”.