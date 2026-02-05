Adani su Bologna-Milan: “Allegri l’ha preparata benissimo”

Lele Adani elogia il Milan dopo la vittoria a Bologna: l'analisi della prestazione e dei meriti di Allegri raccontati a Viva el Futbol.

Lele Adani ha recentemente commentato l’ultima convincente vittoria dei rossoneri, il 3-0 sul campo del Bologna, al suo solito appuntamento a ‘Viva el Futbol’. Ecco il suo focus sulla partita, in cui non sono mancati gli elogi al Milan e soprattutto ad Allegri, dopo che in alcune delle ultime gare, soprattutto nelle trasferte di Como e Roma, era stato molto critico. Ecco che cosa ha detto:

Le parole di Adani

“Non abbiamo fatto un’analisi della partita del Milan a Bologna, che ha fatto una super partita. Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. E vedi che quando accompagni, giochi bene proprio di movimenti, tempi, tecnica, coinvolgi attaccanti e centrocampisti vengono fuori azioni bellissime, con i tempi giusti, ad attaccare lo spazio dietro la linea del Bologna. Il Bologna ha sbagliato, ma io voglio pensare anche che sia stato il Milan a procurare questi errori. Vengono meglio le pressioni. Si può stare anche un po’ compatti dietro, sotto la linea della palla. Ma se accompagni con tanti uomini e vai in avanti allora aiuti anche la difesa a coprire meglio, a stare un po’ più alta, pronti a riaggredire e a colpire alle spalle. […] La valorizzazione del merito la dà il campo, il gioco. Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita, e ad Allegri che l’ha preparata benissimo”.