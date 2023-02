23a giornata: oggi altri tre match. Il Napoli vola nell’anticipo

Ennesima vittoria (la ventesima per la precisione) per il Napoli di Spalletti (ieri alla panchina numero 1000) che vince a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi. Gli azzurri attendono l'appuntamento contro l'Eintracht Francoforte in Champions League martedì sera alle 21.00 (dove mancherà JackRaspadori: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra per lui e almeno un mese di stop). Un secco 2-0 (firmato dai soliti Oshimen e Kvaratshkelia) proietta i partenopei a +18 sull'Inter, che stasera ospiterà l'Udinese alle 20.45. In campo dalle 15.00 Sampdoria e Bologna sul campo di Genova. I nerazzurri -in vista del match di mercoledì in Champions contro il Porto- faranno parecchio turnover. Potrebbe riapparire Handanovic dal 1', così come Dumfries e Dzeko (al posto di Darmian e Lautaro). Per il resto: solita difesa a 3 di Simone Inzaghi (con Skriniar, de Vrij e Bastoni). Centrocampo formato dall'olandese, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dimarco. L'ex giallorosso assieme a Romelu Lukaku in attacco.